Барнаул, 11 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 11 октября известило о завершении расследования уголовного дела в отношении рецидивиста — педофила. Даже находясь в местах лишения свободы, он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Педофил

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, имея судимость за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и осужденный в Нижегородской области к лишению свободы на длительный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима, на путь исправления не встал и вновь совершил аналогичные преступления.

В октябре 2021 года злоумышленник, находясь в местах лишения свободы, посредством мобильного телефона начал электронную переписку с малолетней девочкой, проживающей в Алтайском крае. Он узнал ее номер телефона через социальные сети, представившись одноклассником под вымышленным распространенным именем и попросив создать с его участием в мессенджере группу из числа подруг.

Девочка, введенная в заблуждение, включила в группу троих одноклассниц. Позднее мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей присоединился в режиме видеосвязи к групповому звонку и стал демонстрировать малолетним свои непристойные действия. После отключения видеозвонка потерпевшие незамедлительно рассказали о случившемся своим родителям.

Следствием была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, свидетельствующей о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, следователем СК направлено представление в органы исполнения наказания с указанием на усиление мер по недопущению использования осужденными запрещенных на территории колонии мобильных средств связи, а также привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших ненадлежащее исполнения своих обязанностей. Уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Волчихинского района, который сознался в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей.

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