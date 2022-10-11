Ростов-на-Дону, 11 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ростовской области проходят тренировки мобилизованных в Южном федеральном округе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На полигоне учатся управлять боевой техникой. Бойцов готовят на мощной и укомплектованной современным вооружением БМП-3. Машина обеспечивает защиту пеших отрядов на поле боя. В ходе подготовки бойцы выводят технику к точке атаки и стреляют из установленных видов оружия.

Часть подготовки направлена на защиту от химических веществ. Их использование запрещено Женевским протоколом, но химические вещества часто применяют на производствах, поэтому угроза распространения реальна, если будет атаковано одно из предприятий.

В ходе тренировок мобилизованные учатся создавать зоны задымления, использовать РДГ различного назначения.

Инструкторы в беседах с журналистами подчёркивают, что в основе подготовки заложен опыт реальных боевых действий. При этом бойцы обеспечены современным оружием, например, новейшими АК-12, модернизированными в 2022 году.