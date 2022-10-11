Владивосток, 11 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 22 сентября по 10 октября ЗАГСы зарегистрировали 966 пар — многие молодожёны женились прямо в день подачи заявления, сообщили к пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

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Отмечается, что все ЗАГСы регистрируют браки ежедневно, а в некоторых случаях и в выходные дни — понедельник и воскресенье. 9 октября, например, в ЗАГСе Первомайского района поженились сразу три пары — женихам и невестам пошли навстречу потому, что мужчины готовились к отъезду на военные учения.

«Кому необходимо, оформляем по упрощенной схеме и разводы, потому что без этого нельзя вступить в новый брак», — добавила начальник отдела ЗАГС по Первомайскому району Владивостока Любовь Карпова.

Как сообщало ИА REGNUM, для мобилизованных жителей Кемеровской области в Омской области организовали возможность зарегистрировать брак. Для этого в Омск приехали семь жительниц Кузбасса.