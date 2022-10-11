Москва, 11 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Российский бизнес очень нуждается в понимании общей концепции мобилизации. Об этом 11 октября заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, любому предпринимателю нужно понимать, останется ли он сам руководить предприятием и сколько у него останется сотрудников.

Kremlin.ru Борис Титов

«Пока что нет возможности определиться и как-то спланировать дальнейшие действия, — констатировал уполномоченный. — Что касается пяти дней, за которые предприниматель должен передать дела по доверенности, то это очень небольшой срок для того, чтобы определиться и найти человека (или нескольких), которым можно передать бизнес».

Как полагает Титов, в местах сбора мобилизуемых для упрощения процесса следует обеспечить присутствие нотариуса. Кроме того, по его мнению, дабы полностью не потерять сектор микробизнеса, нужно предусмотреть возможность его приостановки на период мобилизации с соответствующим замораживанием всех обязательств.

«Кредитные каникулы — это хорошо, но практика ковида показала, что потом исполнять отложенные обязательства по кредитам становится еще сложнее, — призвал не забывать бизнес-омбудсмен. — Для реальной помощи нужна отсрочка с субсидированием процентов на срок ее действия. Иначе говоря, государство должно взять на себя обязательство платить те проценты по кредиту, которые набегут за срок, на который предпринимателя изымают из его повседневного бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии приостановили взыскание долгов с мобилизованных.