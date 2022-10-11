Рига, 11 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Столицу Латвии в течение нескольких дней сотрясали уличные учения, проводимые латвийскими военными совместно с подразделениями союзников по блоку НАТО. Об этом на своем Telegram-канале сообщил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

«С 7 по 9 октября на улицах Риги проходят учения «Намейс 2022». На улице стреляют и ездит техника. Местные жители в шоке от происходящего», — написал он и добавил: «Как в Мариуполе: Ригу готовят к городским боям, военные отрабатывают тактику террористического полка «Азов» (объявлен в России террористической организацией).

Стефанов добавил, что тактика использования мирных жителей в качестве «живого щита» для латвийской армии не новость: «Чтобы вы понимали: натовцы учили латышских военных прятаться в подъездах жилых домов и год назад тоже. Тогда не было ни СВО, ни Мариуполя с Волновахой и другими городами Донбасса».

«И вот снова бравые латвийские вояки уже после того, как эта тактика разрушила города и привела к жертвам среди мирного населения, под руководством натовских инструкторов пугают взрослых рижан, не дают спать малышам, готовят Латвию к чему-то очень похожему», — завершил свой комментарий журналист.