Уфа, 11 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. 500 школьников в Башкирии приняли участие в торжественном посвящении в «Шаймуратовцы». Об этом 11 октября сообщил министр образования и науки БашкирииАйбулат Хажин на своей странице в социальной сети.

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Хажин поздравил жителей с днем республики.

Он напомнил, что на Советской площади в Уфе состоялось торжественное открытие памятника Герою России, комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову.

«Значимый и монументальный памятник олицетворяет лучшие черты башкирского народа, несет смысл единения и сплочённости всех народов республики и нашей многонациональной страны», — отметил он.

Хажин сообщил, что в день республики 500 школьников приняли участие в торжественном посвящении в «Шаймуратовцы».

"20 классов отвоевали это право на «Гонке героев» в нашем военно-патриотическом парке «Патриот» и с сегодняшнего дня с гордостью начали носить имя нашего легендарного комдива», — сообщил чиновник.