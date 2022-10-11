Москва, 11 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Появившиеся в Сети сообщения о якобы утечке данных пользователей портала «Госуслуги» не соответствуют действительности. Об этом заявили 11 октября в Минцифры РФ, опровергнув эту информацию.

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«В сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей «Госуслуг», содержащий пять тысяч записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нём нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг», — пояснили в федеральном ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что логины и пароли пользователей портала не были скомпрометированы и информация надёжно защищена.

«По данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через «Госуслуги». Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, 11 октября в ряде телеграм-каналов были опубликованы сообщения о том, что в открытом доступе якобы появилась база данных пользователей «Госуслуг» из 5 тысяч строк, где содержится такая информация, как ФИО, адрес электронной почты, телефон, пол, дата рождения, адрес регистрации и места жительства, данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

Отмечалось, что, предположительно, данные были получены благодаря утёкшим в декабре 2021 года ключам к сертификатам для доступа к Единой системе идентификации и аутентификации.