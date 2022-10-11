11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Евросоюз будет и дальше помогать киевскому режиму, не только оказывая военную поддержку, но также профинансирует подготовку подконтрольной Киеву территории к зиме.

Мирослава Романенко, , 14:44 — REGNUM Евросоюз будет и дальше помогать киевскому режиму, не только оказывая военную поддержку, но также профинансирует подготовку подконтрольной Киеву территории к зиме. Соответствующее заявление 10 октября сделал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз по-прежнему твёрдо намерен поддерживать [киевский режим] в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах», — отметил он, добавив, что Европейский союз намерен удовлетворить потребности киевского режима, связанные с подготовкой к зимнему периоду.

Заявление главы Европейского совета обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Европейскому союзу для начала помочь бы себе, а потом обещать помощь киевскому режиму. Другие добавили, что Запад будет поддерживать киевский режим «до последнего жителя территории б. УССР». Иные предположили, что Европа может поднять вопрос о финансировании киевского режима за счет замороженных российских активов.

«А их расходы кто им покроет?» — в недоумении Евгений.

«До последнего [жителя территории б. УССР]», — написал Andrey.

«Сам замерзай, а друга выручай», — иронизирует Elena B.

«Они бы свои нужды покрыли…» — добавила Юля.

«Правильно, тяните эту чубатую телегу из болота, а потом она вас затянет в болото», — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Ну правильно. В ущерб своим народам. Так и надо!» — прокомментировал Alex.

«А европейцы на это согласны?» — задалась вопросом Любовь.

«Европейцы будут в восторге», — не без сарказма добавил один из участников обсуждения.

«Они ещё свои зимние нужды не покрыли, ну что за [ненормальные]?» — не понимает Елена К.

«Самоубиваются?» — шутит Татьяна.

«Надо сделать так, чтобы содержать [киевский режим] этой зимой вышло для Европы максимально затратно… Надо уничтожать всю энергетику по максимуму. Заводы можно даже и не трогать. Без электричества завод — это груда металла…» — комментирует abc Team.

«Они реально решили поставлять оружие до тех пор, пока не истребят последнего [жителя территории б. УССР]», — написал Игорь.

«Сейчас начнется про «разморозить резервы РФ под помощь стране 404»…» — отреагировал Alex.

«После этих слов я бы ждала забастовок от жителей ЕС», — добавила одна из участниц обсуждения.

«То есть можно спокойно уничтожать там всю инфраструктуру. ЕС платит», — иронизирует Xlodvig M.

«Нет ну… А что вы хотите, чтобы он сегодня сказал [Киеву]? Конечно, поможем, обязательно поможем!..» — подытожила Анна.