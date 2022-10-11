Кишинёв, 11 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Участники протестной акции в Кишинёве 11 октября пришли к администрации президента Молдавии с пустыми кастрюлями. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

Активисты били ложками по кастрюлям и скандировали «Долой власть», «Отставка», «Досрочные выборы» и другие лозунги.

«Нынешняя власть довела до абсурда и полностью дискредитировала себя. Нет другого выхода нежели отставка. Мы хотим, чтобы они ушли», — заявил на митинге один из организаторов протестов, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

Он с сожалением отметил, что у граждан не осталось другого выхода, кроме как добиваться смены власти с помощью протестов.

Стоит отметить, что 16 октября партия «Шор» анонсировала новый протестный массовый митинг в Кишинёве.