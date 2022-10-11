Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге делегация Чувашской Республики 13 октября передаст подарки раненым участникам специальной военной операции. Об этом 11 октября сообщили в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

Бойцам, находящимся на лечении, вручат подарки, собранные в рамках акции «Подарок солдату», которая стартовала по инициативе Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии».

«Женщины и дети являются той миротворческой силой, которая хочет внести свой вклад в то, чтобы мы оказались на сегодняшний день вместе и как-то объединили общество перед трудностями и опасностями», — отмечает председатель организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.

В подарочные коробки для каждого солдата, кроме необходимых вещей, вложены также детские рисунки и письма со словами благодарности и пожеланиями выздоровления.