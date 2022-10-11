Владикавказ, 11 октября 2022, 13:33 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Его фигурантом стал владелец сети автозаправочных станций. Он незаконно получил доход в размере 35 млн рублей, торгуя автомобильным топливом без лицензии, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как было установлено сотрудниками ОЭБ и ПК управления МВД по городу Владикавказу, 51-летний бизнесмен торговал сжиженным углеводородным газом для автомобилей через сеть своих АЗС. Однако необходимых документов на такой вид деятельности подозреваемый не имел.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование дела в отношении него продолжается.
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