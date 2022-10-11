Владикавказ, 11 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Его фигурантом стал владелец сети автозаправочных станций. Он незаконно получил доход в размере 35 млн рублей, торгуя автомобильным топливом без лицензии, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Как было установлено сотрудниками ОЭБ и ПК управления МВД по городу Владикавказу, 51-летний бизнесмен торговал сжиженным углеводородным газом для автомобилей через сеть своих АЗС. Однако необходимых документов на такой вид деятельности подозреваемый не имел.

«У него не было необходимой лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, в случаях, когда такая лицензия обязательна. В результате противоправной деятельности подозреваемым был извлечён доход в особо крупном размере — порядка 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование дела в отношении него продолжается.