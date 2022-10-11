Пермь, , 13:32 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется жительница Краснодарского края. Ей инкриминируют мошенничество со значительным ущербом, сообщили 11 октября в прокуратуре Прикамья.

Мошенничество Communitarian.ru

По версии следствия, с конца 2020 года до конца 2021 года женщина размещала в интернете фейковые объявления о продаже и доставке одежды и обуви известных европейских брендов. Злоумышленница подкрепляла текст объявлений о продаже фотографиями вещей, взятыми из интернета. Низкая цена привлекала клиентов, которые становились жертвами обмана. Ущерб гражданам составил в общей сложности свыше 500 тыс. рублей.

Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.