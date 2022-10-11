Москва, , 13:32 — REGNUM Спекулирующим на тему возможности применения Россией ядерного оружия из стран Запада необходимо осознавать свою ответственность. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме дескать организации Российской Федерации провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь они осознают свою ответственность», — сказал он.

При этом глава МИДФ также призвал не раздувать искусственно тему ядерной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что западные страны должны проявлять сдержанность и осторожность в своих заявлениях по поводу ядерного оружия.