Москва, 11 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Спекулирующим на тему возможности применения Россией ядерного оружия из стран Запада необходимо осознавать свою ответственность. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь, они осознают свою ответственность», — сказал он.

При этом глава МИДФ также призвал не раздувать искусственно тему ядерной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что западные страны должны проявлять сдержанность и осторожность в своих заявлениях по поводу ядерного оружия.