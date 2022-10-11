Кострома, 11 октября 2022, 13:47 — REGNUM Костромские пчеловоды запустили акцию по сбору мёда для земляков, участвующих в проведении специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Владельцы пасек намерены отправить в зону СВО около 200 литров мёда, чтобы укрепить здоровье военных 331 гвардейского парашютно-десантного ударного и артполка.
Акция продлится около двух недель, после чего расфасованный продукт отправят в зону боевых действий. Мёд можно принести в офис «Справедливой России» в Костроме.
Справка: в Костромской области активно развивается пчеловодство, всего в регионе имеется порядка 1300 пасек. За сезон они производят более 600 тонн меда.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области определят единый фонд для сбора помощи участникам СВО