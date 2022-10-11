Кострома, , 13:47 — REGNUM Костромские пчеловоды запустили акцию по сбору мёда для земляков, участвующих в проведении специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской мед Пресс-служба администрации Костромской области

Владельцы пасек намерены отправить в зону СВО около 200 литров мёда, чтобы укрепить здоровье военных 331 гвардейского парашютно-десантного ударного и артполка.

«Очень многие пчеловоды откликнулись на призыв. Весь регион участвует. Принесли десятки литров отличного костромского продукта. Почему мёд? Он хорошо укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с ОРВИ. Нашим ребятам сейчас это как раз нужно», — пояснил пчеловод и председатель Совета костромского отделения «Справедливой России — За правду» Николай Цвиль.

Акция продлится около двух недель, после чего расфасованный продукт отправят в зону боевых действий. Мёд можно принести в офис «Справедливой России» в Костроме.

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