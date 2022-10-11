Москва, 11 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили американский беспилотник «Свитчблэйд-600» на территории б. УССР. Об этом 11 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«В воздухе за сутки уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», в районах населённых пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово Херсонской области, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM около Антоновки Херсонской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 318 самолётов, 160 вертолётов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 379 зенитных ракетных комплексов, 3465 орудий полевой артиллерии и миномётов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.