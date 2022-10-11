Салехард, , 13:31 — REGNUM Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа привели в порядок один из разрушенных корпусов больницы в Волновахе (ДНР). Медики приступили к работе в полностью обновленном теплом здании с новыми фасадами. Учреждение оборудовано всей необходимой современной техникой и мебелью. Еще совсем недавно специалисты вели прием больных в палатках: люди выстраивались в очереди на улице. Ямальские строители, как и было обещано ранее, ускоренными темпами завершили работу в одном из семи корпусов местной железнодорожной больницы.

Ямальцы восстановили разрушенный корпус больницы в Волновахе Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Как сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, здесь полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы — отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, вентиляции. Теперь у здания новые фасады, окна двери и внутренняя отделка. Помимо этого, установлено ограждение и оборудованы тротуары. В настоящее время продолжается благоустройство и полное восстановление остальных корпусов медицинского учреждения. Работы ведутся на площади семи тысяч квадратных метров.

Напомним, в результате боевых действий в Волновахе была уничтожена значительная часть инфраструктуры и соцобъектов. Два объекта на сегодняшний день силами Ямала удалось полностью восстановить и запустить в эксплуатацию. Это школа и общежитие. Двухстороннее соглашение о сотрудничестве с администрацией Волновахского района губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал в июне 2022 года.

Ямальцы восстановили разрушенный корпус больницы в Волновахе Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

К слову, высокий темп и качество строительных работ, которые ямальцы ведут в Волновахском районе, отмечены на федеральном уровне. В рамках видеоконференции на прошлой неделе состоялось совещание по вопросам восстановления разрушенных объектов в ДНР и ЛНР. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что к Ямалу вопросов нет. «Молодцы, хорошо работаете», — отметил он.