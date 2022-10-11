Сана, 11 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Суд йеменской провинции Эль-Махра осудил группу граждан, обвиняемых в контрабанде оружия. Об этом 11 октября сообщает официальное информационное агентство Saba.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

Журналисты отмечают, что по делу о контрабанде были осуждены 16 человек, ввозивших оружие, наркотики и другие запрещённые грузы через границу между Йеменом и Оманом.

По данным следствия, оружие передавалось из Ирана для дальнейшей поставки повстанцам-хуситам.

«Суд осудил членов ячейки хуситов, состоящей из семи человек, которые занимались контрабандой оружия из Ирана в Йемен, шестеро иранских моряков, обвиняемых в перевозке наркотических веществ, и четверо наркоторговцев», — сообщает Saba.