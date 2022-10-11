Москва, 11 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Киевские боевики предпринимают попытки атаковать на краснолиманском направлении. Об этом 11 октября сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населённых пунктов Райгородки и Нововодяное Луганской Народной Республики», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Планы противника не увенчались успехом. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы были разрушены, уничтожено до 20 киевских боевиков и четыре пикапа.

«Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнём российской артиллерии», — добавили в Минобороны.

В результате российскими военными были уничтожены более 80 военных киевского режима, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, контратаки ВСУ оказались неудачными и на запорожском направлении. Здесь ВС России уничтожили более 30 военных киевского режима, один танк и три боевые бронированные машины.