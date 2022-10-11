Париж, 11 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп вызван 24 октября в Суд Республики по обвинению в рамках расследования управления эпидемией, передает BFM TV.

RaphaelQS Эдуар Филипп

Показания Эдуара Филиппа будут заслушаны тремя членами комиссии по расследованию преступлений, связанных с угрозой жизни людей и добровольным воздержанием от борьбы со стихийным бедствием. В конце слушания ему может быть предъявлено обвинение.

С июля 2020 года Суд Республики проводит судебное расследование по факту «угроза жизнь других людей» и «воздержания от борьбы со стихийным бедствием» в отношении бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего министра здравоохранения Аньес Бузин и ее преемника Оливье Верана. В сентябре 2021 года бывшему министру здравоохранения Аньес Бузин было предъявлено обвинение

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