Кишинёв, 11 октября 2022, 13:25 — REGNUM Парламенты Молдавии и Румынии до конца текущего года проведут новое совместное заседание. Об этом спикер молдавского законодательного органа Игорь Гросу сообщил румынскому агентству Agerpres.

Игорь Гросу
Игорь Гросу
Parlament.md

«Мы очень рассчитываем на помощь Румынии. У Румынии уже есть этот опыт и мы должны следовать ему, и тут мы видим полную открытость», — сказал Гросу.

По его мнению, предыдущее совместное заседание парламентов, прошедшее в июле, было решающим фактором для предоставления Молдавии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.

Напомним, лидеры оппозиционных партий Молдавии обвиняют действующую власть в планах включить республику в состав Румынии. Кроме того, молдавский президент Майя Санду признавалась, что имеет румынское гражданство.

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