Кишинёв, 11 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Парламенты Молдавии и Румынии до конца текущего года проведут новое совместное заседание. Об этом спикер молдавского законодательного органа Игорь Гросу сообщил румынскому агентству Agerpres.

Parlament.md Игорь Гросу

«Мы очень рассчитываем на помощь Румынии. У Румынии уже есть этот опыт и мы должны следовать ему, и тут мы видим полную открытость», — сказал Гросу.

По его мнению, предыдущее совместное заседание парламентов, прошедшее в июле, было решающим фактором для предоставления Молдавии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.

Напомним, лидеры оппозиционных партий Молдавии обвиняют действующую власть в планах включить республику в состав Румынии. Кроме того, молдавский президент Майя Санду признавалась, что имеет румынское гражданство.