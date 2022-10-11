Волгоград, , 13:24 — REGNUM К длительному сроку заключения приговорил суд 37-летнего жителя Волгоградской области за надругательство над падчерицей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Колония Sledcomrf.ru

Злоумышленник в апреле 2021 года в квартире тёщи в состоянии алкогольного опьянения под угрозой убийства изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Всё происходящее он снял на камеру мобильного телефона. Дождавшись, когда мужчина уснул, девочка сбежала из квартиры и рассказала о произошедшем матери и бабушке.

Подсудимый своей виные не признал, отказался от дачи показаний. Суд превой инстанции приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы два года. Кроме того в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда.

Осуждённый обжаловал приговор, просил его отменить и прекратить уголовное дело ввиду отсутствия в его действиях составов преступлений. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осуждённого — без удовлетворения.