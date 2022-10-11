Барнаул, , 20:09 — REGNUM Жители Барнаула стали участниками акции «Сохраним лес», проводимой в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщает пресс-центр городской мэрии, накануне, 10 октября, молодые ели были высажены в парке культуры и отдыха «Изумрудный». Примечательно, что этот один из красивейших парков реконструируют в рамках другого нацпроекта — «Жильё и городская среда».

Спортивные мероприятия в парке «Изумрудный»

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, Алтайский край участвует во Всероссийской акции «Сохраним лес» с 2019 года. За это время по всей стране высажено 150 миллионов деревьев и саженцев. План 2022 года — 70 миллионов деревьев.

«В акции задействовано огромное количество людей. Я принял решение и попросил включить меня в число участников акции как жителя Алтайского края, города Барнаула. Площадь леса в крае в рамках акции в этом году прирастет примерно на 440 гектаров. В основном посадки идут на территории лесничеств», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул: в числе участников акции есть и школьники:

«С детства в человеке воспитывается уважение к природе, понимание того, что ты приходишь на эту землю за кем-то и кому-то ее оставляешь, должен свой вклад оставить, и желательно в позитивном ключе».

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко отметил, что посадил за свою жизнь несколько десятков деревьев.

«Это хорошая инициатива. Каждый человек должен посадить в жизни хотя бы несколько деревьев. Так мы даем сигнал к развитию, к тому, что жизнь продолжается. Растения растут, но они не вечны, поэтому этот фонд мы должны постоянно и вовремя пополнять», — сказал спикер АКЗС.

По словам заместителя главы администрации города по дорожному хозяйств и транспорту Антона Шеломенцева, Барнаул уже несколько лет подряд присоединяется к Всероссийской акции «Сохраним лес».

«В этом году на территории городских лесов было высажено более тысячи саженцев сосны. В мае этого года в городе прошла акция «Сад памяти», в рамках которой были высажены деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках работы по озеленению города в Барнауле в 2022 году будет высажено более 1500 деревьев», — сообщил чиновник.

Напомним, благоустройство парка «Изумрудного» началось несколько лет назад. Здесь оборудованы велопешеходная дорожка, наружное освещение, две детские площадки, площадка для выгула собак, физкультурная площадка, посеян газон, построена беседка и сценическая площадка, выполнено устройство дорожек, установлены скамейки и урны. В 2022 году завершаются работы по восстановлению пруда, устройству островка с беседкой, пешеходных дорожек, монтаж освещения и прокладка инженерных коммуникаций. Силами Фонда имущества Алтайского края в 2020 по 2022 годы в парке «Изумрудный» высажено 1140 крупномерных деревьев.

По оценке общественного куратора парка и руководителя КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислава Вакаева, акция«Сохраним лес» — это своего рода, долгосрочная инвестиция в будущее:

«Еловая аллея уже несколько десятилетий является одной из «визитных карточек» парка, но через 20−30 лет она начнет стареть, деревья придется удалять. К этому времени высаженные вчера елочки вырастут им на замену. Это позволит обеспечить преемственность насаждений».

По оценке Вакаева, для того, чтобы полностью восстановить утраченную зелень в парке нужно посадить еще 800−1000 деревьев. В своем телеграм-канале 11 октября он также напомнил крылатую фразу Мартина Лютера Кинга: «Если бы мне сказали, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево».

«Казалось бы абсурдная фраза имеет глубокий смысл. Ведь если все последуют его примеру, то этот самый конец света и не наступит. Сажайте больше деревьев!», — призывает общественный деятель.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ежегодно в Алтайском крае планово в рамках нацпроекта «Экология» и лесовосстановительных акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» высаживают более 17 миллионов сеянцев.

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