Бакал, Челябинская область, 11 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Бакале Челябинской области двое неизвестных пытались поджечь здание мэрии. Об этом 11 октября пишут СМИ.

Dave Hogg Пожар

По данным телеграм-канала SHOT, это произошло ночью. Нападавшие забросили внутрь два коктейля Молотова. В результате подгорел информационный стенд и оплавился кусок линолеума.

В целом огонь распространился на три квадратных метра. Сторож потушил его за пять минут. Пострадавших нет. Полиция приступила к поискам поджигателей.