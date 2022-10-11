Владивосток, , 13:21 — REGNUM В Приморском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуроры.

Контрабанда леса МВД

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В ходе следствия установлено, что обвиняемый в составе группы в период с февраля 2017 года по август 2019 года совершили контрабанду лесоматериалов общей стоимостью свыше 124 млн рублей.

Кроме того, в марте 2020 года по подложному внешнеторговому контракту из России были вывезены пиломатериалы стоимостью более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд. В отношении других соучастников расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии вынесен приговор по делу о контрабанде стратегически важных ресурсов. В совершении преступления обвиняли местного жителя и гражданина Китая.