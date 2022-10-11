Москва, 11 октября 2022, 13:22 — REGNUM Вооруженные силы России 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления ВСУ и системы энергетики на территории б. УССР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что было уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки киевских войск «Приморье» у Николаева.