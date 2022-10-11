Москва, 11 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления ВСУ и системы энергетики на территории б. УССР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики (на территории б. УССР). Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что были уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, пять складов вооружения, в том числе объединенной группировки киевских войск «Приморье» у Николаева.