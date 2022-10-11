Владикавказ, , 13:20 — REGNUM Наплыв желающих пересечь границу с Грузией через автомобильный пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» сократился. Поток автотранспорта в направлении на выезд снизился за прошлую неделю в 2,5 раза. В настоящее время в очереди на пересечение границы стоят около тысячи грузовых автомашин. Об этом доложил 10 октября главе Северной Осетии Сергею Меняйло в ходе еженедельного аппаратного совещания вице-премьер Мурат Агузаров.

Верхний Ларс © Sputnik

«За минувшую неделю российско-грузинскую границу в обе стороны пересекли 17 416 единиц транспорта и более 41 тысячи человек, что в 2,5 раза меньше пиковой нагрузки, которая пришлась на позапрошлую наделю. На данный момент на территории республики проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» ожидают 1098 грузовых машин», — приводит слова Агузарова пресс-служба главы субъекта РФ.

Напомним, стабилизации ситуации на границе с Грузией удалось добиться благодаря принятым мерам — введению режима повышенной готовности и запрета на въезд в Северную Осетию машин с другими номерами, кроме оформленных в РСО-Алании, Южной Осетии и Грузии.

По данным Федеральной таможенной службы, за прошедшие сутки государственную границу в сторону выезда из РФ на КПП «Верхний Ларс» пересекли около 1150 автомашин, из них 817 — легковых. На 06:00 11 октября очереди из легковых автомобилей на КПП не было. Очереди на подачу документов ожидали водители 600 грузовиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе с Грузией перестали вручать повестки мобилизованным