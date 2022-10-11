Москва, 11 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают попытки атаковать на запорожском направлении. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Об этом 11 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На запорожском направлении противник проводил контратаки силами трёх ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате российские военные уничтожили более 30 военных киевского режима, один танк и три боевые бронированные машины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области наблюдается активность киевских диверсионно-разведывательных групп. По его словам, ему известно о как минимум семи подобных действиях на достаточно небольшом участке фронта. Рогов добавил, что основная подготовка к наступлению идёт в районе Орехов — Гуляй Поле.

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