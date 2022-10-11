Пермь, 11 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Перми парк им. Максима Горького заявил, что многочисленным просьбам горожан отменили фестиваль «Кошмариум». Информация об этом опубликована на официальной странице парка в соцсети.

Jaroslav Mitiska Хеллоуин

«Мы организуем мероприятия, которые способны создать гостям увлекательный и интересный досуг, сплотить семью, укрепить добрые отношения между людьми, создать дружественную атмосферу! Мы не можем оставить без праздника наших маленьких гостей Парка, ведь им необходимы яркие эмоции, смех и радость! Поэтому мы приняли решение провести фестиваль по мотивам сказок А. С. Пушкина», — говорится в сообщении.

Фестиваль «Кошмариум» планировали провести 22 октября. Его анонсировали как «по-настоящему жуткое событие, которое вселит ужас и заставит выпрыгнуть сердце из груди от страха». Комментаторы оставляли отзывы, в которых говорили о неуместности и недопустимости такого мероприятия. Пользователи интернета охарактеризовали фестиваль как сатанинский и подчеркнули, что идет война за души.