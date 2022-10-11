Москва, , 13:18 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемой киевским режимом территории б. УССР, все назначенные цели были поражены. Об этом 11 октября сообщает Минобороны России.

Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022 (c) ИА REGNUM

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики [на территории б. УССР]. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что киевские боевики предприняли попытку атаковать позиции российских войск на купянском направлении, которая была успешно отражена и в результате этого погибло уничтожено до 40 боевиков ВСУ и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что киевский режим прорабатывает возможность нанесения удара по Днепровской ГЭС.