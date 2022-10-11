Минобороны: ВС РФ поразили все назначенные цели на территории бывш. УССР
Москва, 11 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемой киевским режимом территории б. УССР, все назначенные цели были поражены. Об этом 11 октября сообщает Минобороны России.
«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики [на территории б. УССР]. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
Также указывается, что киевские боевики предприняли попытку атаковать позиции российских войск на купянском направлении, которая была успешно отражена и в результате этого уничтожено до 40 боевиков ВСУ и четыре боевые бронированные машины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что киевский режим прорабатывает возможность нанесения удара по Днепровской ГЭС.