Доха, , 13:22 — REGNUM Базирующийся в Катаре Международный союз исламских учёных издал фетву, которая запрещает использование мусульманами биткоина и других криптовалют. Об этом 11 октября сообщает Al-Hadath.

Биткоин (сс) Andre Francois

Богословы постановили, что криптовалюты нарушают нормы шариата. Кроме того, по мнению исламских учёных, криптовалюты зачастую используются для покупки наркотиков, оружия и оплаты услуг террористов.

«Использование криптовалют приводит к ущербу для частных лиц, общества и государства в результате операций по отмыванию денег, оплаты торговли наркотиками и оружием, а также для перевода многих средств, полученных в результате преступных операций, и, таким образом, способствуют росту преступной деятельности, мошенничества и финансовые махинаций», — цитируют журналисты заявление исламских учёных.