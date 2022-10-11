Варшава, 11 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Польше придётся увеличить расходы на оборону в 2023 году из-за передачи вооружений киевскому режиму. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, 11 октября пишет Kresy.

Канцелярия Сената Республики Польша Войцех Скуркевич

«В связи с ситуацией на восточных границах и после отправки техники и вооружения [киевскому режиму] мы должны обеспечить польскую армию», — сказал Скуркевич.

Он добавил, что в 2023 году Варшава намерена выделить из госбюджета на нужды обороны почти 97,5 млрд злотых, что составляет 3% ВВП страны.

По словам Скуркевича, «10, 20 или 30 танков или пушечных гаубиц не в состоянии обеспечить безопасность Польши, страны с огромной территорией и населением в 38 млн человек».