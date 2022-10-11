Тольятти, Самарская область, 11 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Юбилейная, XV спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» пройдет в Тольятти. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Yarregion.ru Фестиваль единоборств

Соревнования пройдут с 21 октября по 7 ноября.

«Спортивные единоборства в значительной степени формируют физическую и духовную закалку будущих защитников Отечества, акцентируя внимание на духовно-патриотическом настрое, приверженности традиционным российским ценностям, уважительном отношении к исторической памяти и успехам российских спортсменов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в 2022 году спартакиада примет представителей четырех десятков спортивных дисциплин.