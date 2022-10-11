Брянск, 11 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Новые меры поддержки семей мобилизованных граждан прорабатывают власти Брянской области — помощь будет оказана в части оплаты расходов в детских садах. Об этом 11 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Семьям военнослужащих предоставят первоочередное право зачисления детей в дошкольные образовательные организации и школы, причём не только по месту прописки, а там, где это необходимо родителям. Власти также проработают организацию бесплатного питания в детских садах и школах для детей мобилизованных граждан, помогут с оплатой за посещение детских садов.

В Брянской области некоторые льготы, положенные призванным по частичной мобилизации, распространяются и на членов их семьи. Например, бесплатный проезд к месту службы, подъёмное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.

«Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, — возникает право на пенсию. Членам семей погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, назначается единовременная выплата в размере двух миллионов рублей. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, пожизненно выплачивается ежемесячное пособие в размере среднемесячной заработной платы в регионе», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области каждый мобилизованный получит по 200 тысяч рублей региональной выплаты. Бойцам именного батальона имени Александра Пересвета ежемесячно выплачивается по 70 тысяч рублей.