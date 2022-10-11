Тбилиси, 11 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Лело» внесли на рассмотрение законопроект о введении виз для граждан России. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

Законопроект также предусматривает введение специального текста о поддержке «территориальной целостности» Грузии, под которым нужно будет расписаться перед въездом в республику. Также предлагается запретить въезжать всем, у кого будет «немирная символика»: буквы Z и V или георгиевская ленточка.

Напомним, граждане России могут проживать в Грузии без визы в течение года. Оппозиционные партии с лета пытаются добиться введения виз. Пока правящая партия «Грузинская мечта» ужесточила пропускной режим для ряда западных и других стран, но не для тех, что ранее входили в СССР.