Ярославль, 11 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. ПАО «Славнефть-ЯНОС» получило почётную грамоту губернатора Ярославской области. Награждение состоялось 7 октября в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» в рамках Дня промышленности Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Михаил Евраев и Николай Вахромов

За 12 лет своего существования мероприятие приобрело статус основной деловой площадки региона, где обсуждаются актуальные вопросы развития промышленности, взаимодействия науки и бизнеса, где устанавливаются и укрепляются деловые контакты между предприятиями.

В этом году участниками Дня промышленности стали порядка 500 представителей бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки промышленности, научно-образовательных организаций, а также федеральные эксперты и делегации субъектов Российской Федерации.

Грамота губернатора Ярославской области Михаила Евраева «За высокие (выдающиеся) результаты деятельности в области промышленного производства, культуры, организации производства, создания высокопроизводительных мест, активную работу с федеральными институтами государственной поддержки промышленных предприятий и рост налоговых платежей в бюджеты всех уровней» была вручена главному инженеру ЯНОСа Николаю Вахромову.

За 60 лет своей истории Ярославский НПЗ зарекомендовал себя надежным партнером Ярославской области, являясь те только одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона, но и благотворителем. На счету «ЯНОСа» поддержка реализации множества крупнейших социально значимых проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики, работа с благотворительными фондами, деятельность которых направлена на поддержку многодетных семей, социально незащищенных и маломобильных категорий граждан. Также ЯНОС участвует в благоустройстве общественных городских территорий и мест отдыха ярославцев.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» занимает третье место по объему переработки нефтяного сырья в России, первое — по выпуску авиакеросина. В 2021 году предприятие и коллектив исследователей ЯНОСа стали лауреатами первой премии конкурса «Арктика-2021» за работу «Импортозамещение для освоения Арктики. Организация выпуска углеводородных основ для буровых растворов». В этом году предприятие также стало лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа в 2022 году. Проект исследователей ПАО «Славнефть-ЯНОС» «Разработка и выпуск первой в мире партии арктического дизельного топлива с температурой применения до минус 65 °С», получил высокую оценку экспертов конкурса, куда вошли ведущие ученые Российской Академии Наук, представители федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России.