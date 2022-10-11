Казань, 11 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В лаборатории Казанского национального исследовательского технологического университета создали маску для кожи головы и волос, рассчитанную на суровые арктические условия. Идея создания подобной косметики косметики принадлежит ученицам химического лицея Полине Кобер и Елизавете Балаболиной, научным руководителем проекта выступил доцент кафедры технологии косметических средств КНИТУ-КХТИ Азат Гатауллин. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Косметика

Юные учёные разработали рецептуру и технологию получения маски, исследовали свойства выявленной косметической композиции, а также составили рекомендации по её использованию. Маска включает в себя репейное масло, витамины, экстракты корня женьшеня и красного перца.

«Арктические условия — серьёзное испытание для кожи головы и волос, это особенно актуально для работников нефтегазовой сферы, зачастую работающих на открытом воздухе. Морозный воздух высушивает волосы, вызывает спазм сосудов кожи головы, что грозит как минимум замедленным ростом, а то и выпадением волос. От сухости воздуха в помещении тоже спрятаться негде. Сухой воздух отопления может иссушить кожу головы, из-за чего появляется зуд. Наша маска «Арктическая весна» помогает устранить зуд и шелушение кожи, пробуждает волосяные фолликулы, препятствует выпадению волос, укрепляет их, придавая здоровый блеск», — поясняет Полина Кобер.

Как сообщало ИА REGNUM, учёными на Ямале реализуется научно-технологический проект «Арктический банк здоровых сортов картофеля». С 2021 года специалистами выводится безвирусный семенной материал. Планируется, что сорт сможет прижиться в суровых арктических условиях.

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