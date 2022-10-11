Вашингтон, 11 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В отчёте международной организации Human Rights Watch обсуждается психическое здоровье людей в раздираемых войной странах, одной из которых является Афганистан.

geralt Стресс

10 октября, по случаю Всемирного дня психического здоровья HRW опубликовала отчёт, в котором говорится, что после 40 лет войны в Афганистане, по оценкам, более половины населения, в том числе многие пережившие насилие, связанное с войной, страдают депрессией и тревогой, испытывают посттравматический стресс. Но менее 10% из них имеют доступ к психотерапевтической поддержке.

«Меня до сих пор гнетут воспоминания, я не могу спать по ночам и легко впадаю в состояние злобы», — это слова одного из выживших после теракта смертника в Афганистане в 2019 году, который говорит, что никто не интересовался его болезнью и нуждами.

«Миллионы людей во всём мире испытывают разрушительные последствия войны для своего психического здоровья, но лишь немногие получают необходимую им поддержку», — отметила Шанта Рао Баррига, директор Human Rights Watch по правам людей с ограниченными возможностями.

HRW обратилась к правительствам с просьбой принять участие во встрече по вопросам психического здоровья 13–14 октября в Риме, чтобы взять на себя обязательство предоставлять медицинские услуги пациентам в охваченных войной районах.

Помимо Афганистана, странами с высоким уровнем психических заболеваний являются территория б. УССР, Камерун, ЦАР, Эфиопия, Сектор Газа, Ирак, Южный Судан и Сирия.