Донецк, 11 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны киевских карателей пострадал мирный житель, сообщил 11 октября мэр столицы города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях, полученных в результате обстрела Куйбышевского района. Ранения получил мужчина 1979 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин добавил, что повреждения получили три дома, осколками посечены стены, кровля и остекление окон.