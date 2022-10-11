Улан-Удэ, , 13:08 — REGNUM Народный хурал Бурятии согласовал все кандидатуры на должности зампредов регионального правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания республики по итогам внеочередного пленарного заседания.

Народный Хурал Республики Бурятия Hural-buryatia.ru

По результатам тайного голосования в качестве зампредов утверждены Евгений Луковников (41 голос), Пётр Мордовской (43 голоса). Баир Цыренов сохранил за собой пост руководителя администрации главы региона, за него проголосовали 38 депутатов.

Кроме того, в число зампредов вошли две женщины. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова (34 голоса) будет курировать социальный блок, министр экономики Екатерина Кочетова (36 голосов) — деятельность своего ведомства и министерства промышленности, торговли и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии согласовали кандидатуры Всеволода Мухина в должности первого зампреда, Игоря Зураева — на посту главы полпредства Бурятии в Москве. Иван Альхеев будет курировать работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры. Зампредом и министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Галсан Дареев.

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