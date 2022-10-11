Владивосток, , 13:06 — REGNUM Приморье продолжает поддерживать своих бойцов и оснащать их на передовой — в зону боевых действий отправлено около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа, идет комплектование груза с теплыми вещами, сообщил губернатор Олег Кожемяко 11 октября.

Донбасс Никита Третьяков ИА REGNUM

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Губернатор побывал на всех полигонах Приморья и даже в Хабаровском крае, где проходят военную подготовку приморцы. Все обеспечены обмундированием, теплой одеждой, всем выдано оружие.

«Мы закупили и отправили в войска только беспилотных летательных аппаратов, в том числе и самолетного типа, более 400 штук, более 100 аппаратов с тепловизорами. Отправили в войска аккумуляторные батареи, цифровые устройства, навигаторы, генераторы», — сказал Кожемяко.

Работа по комплектованию идёт непрерывно, снаряжение выходит из строя, и требуется регулярное пополнение дополнительного оснащения. В зону боевых действий Приморье отправляет переносные минигенераторы, обогреватели, различные электроприборы. Так, уже направлено 18 тыс. комплектов походной посуды, 12 тыс. пар обуви, 55 тыс. комплектов одежды, палатки, подавители беспилотных летательных аппаратов, прицелы тепловизионные, рации, радиостанции. Комплектуются зимние грузы, в которых 22 тыс. спальных мешков, термобелье, шапки, балаклавы, перчатки и другие тёплые вещи.

Губернатор обозначил, что вся продукция приобретается напрямую с заводов-изготовителей, минуя посредников.

Олег Кожемяко отдельно поблагодарил приморцев за помощь и поддержку бойцов.

«Многие приморцы оказывают искреннюю помощь и поддержку. В школах вяжут теплые носки, перчатки, жилеты под бронежилет, балаклавы — то, что всегда нужно воину. Это хорошая практика. Почти все главы районов выезжают в воинские части, передают это своим землякам, чтобы они почувствовали тепло души своих соотечественников. Это помогает морально, будет греть душу бойца», — добавил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье заканчивается призыв в рамках частичной мобилизации.