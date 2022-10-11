Тасеевский район, Красноярский край, 11 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Тасеевском районе Красноярского края женщина подозревается в истязании своей полуторогодовалой дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в Главном следственном управлении СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Уголовное дело против жительницы Тасеевского района возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным следствия, в период с июня по август 2022 года женщина проживала у своей знакомой вместе с полуторогодовалой дочерью. Злоумышленница по малозначительным поводам причиняла дочери побои.

В правоохранительные органы обратилась знакомая женщины. Она рассказала, что мать избивает ребёнка. 27 августа девочку доставили в больницу, сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются. Также следствие даст оценку действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надзирающих за семьей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Петропавловска-Камчатского, которая была недовольна успеваемостью и поведением своей дочери в школе, попала под уголовное преследование. Женщина систематически избивала свою дочь 2010 года рождения.

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