Новокузнецк, Кемеровская область, 11 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В мире давно говорят о кризисе ООН, которая даже по некоторым параметрам не дотягивает до довоенной Лиги Наций. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог из Новокузнецка Андрей Полухин, говоря о том, что Генассамблея ООН отказалась тайно голосовать по резолюции о референдумах.

Un.org Генассамблея ООН

«Такое решение Генассамблеи ООН по референдумам в ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсоне характеризует её с не лучшей стороны. Давно известно, что США нужные решения продвигают в ООН с помощью подкупа, давления и так далее. А тайное голосование путает все карты. Сразу возникает проблема стройности рядов. Результат для США мог быть и отрицательный. Поэтому нужен гарантированный результат, осуждающий эти референдумы, который подтвердит общий курс на эскалацию этого конфликта. Замечу, что решения Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что председатель ГА ООН Чаба Короши заявил, что предложение о тайном голосовании по резолюции Запада, не признающей результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о воссоединении с Россией, Генеральная ассамблея ООН отклонила.