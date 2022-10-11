Сеул, 11 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 11 октября с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, с которой обсудил пути развития двустороннего сотрудничества по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе первого заседания совместного комитета высокого уровня Пак Чин назвал ЮАР крупнейшим торговым партнером Сеула в Африке, а также выразил надежду на укрепление взаимовыгодного перспективного партнерства в будущем.

Глава МИД Южной Кореи сообщил о росте объёмов двусторонней торговли, добавив что первое заседание двустороннего комитета является ещё одной вехой в отношениях между странами.