Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Ленинградской области за месяц снизился на 0,1% и на сегодняшний день составляет 0,4%, сообщили 11 октября в пресс-службе региональной Биржи труда.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Поиск работы

Для поиска подходящей работы с начала года на областную Биржу труда обратились 28,6 тыс. человек, из них официально безработными были признаны 10 тыс. человек.

«За это время служба занятости выдала 43 тысячи направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Всего с начала года новую работу в регионе нашли 15 тыс. жителей области», — добавили в пресс-службе.

Сегодня в базе вакансий региона имеется 45,7 тыс. предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих. Кроме того, по направлению от Биржи труда приступили к обучению 1277 безработных, уже завершили его 872 из них.

«В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходят обучение 1980 жителей Ленинградской области, 773 человека уже завершили обучение», — отметили в службе занятости.