Самара, , 13:19 — REGNUM В Самарской области продолжают работу над проектом областного бюджета на 2023-й и плановый период 2024—2025 годов. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба департамент информационной политики региона.

Бюджет Gosrf.ru

Данный вопрос обсуждался на совещании в областном правительстве.

«Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на будущий год составит 191,885 миллиарда рублей, общий объем поступлений в дорожный фонд — 20, 862 миллиарда рублей. Общий планируемый объем расходов, с учетом собственных источников и источников покрытия бюджетного дефицита — 217,009 миллиарда рублей», — приводит пресс-служба слова министра управления финансами региона Андрея Прямилова.

Отмечается, что особое место в бюджете отведено культуре, образованию, здравоохранению, спорту, физической культуре. На эти сферы направлено более 60% бюджета. На соцподдержку жителей запланировано свыше 31 миллиарда рублей.

«Проект бюджета будет вынесен на расширенное заседание Самарской губернской думы в конце октября. На будущий год 40 миллиардов рублей планируемых поступлений у нас уже закреплено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, это не маленькая сумма. И еще 10−12 миллиардов дополнительно, как мы ожидаем, к нам придут по различным направлениям в рамках реализации национальных проектов и государственных программ», — сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов.